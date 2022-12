rcp verpflichtet Elle Chen und Michal Gembicki

Die Münchner Studiogruppe remote control productions (rcp) meldet zwei neue besetzte Stellen. Neue Head of Business Development ist ab sofort Elle Chen, außerdem wird Michal Gembicki als neuer Studio Partner tätig sein.

Chen verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Mobile-Games-Branche und arbeitet mit Mobile- und F2P-Entwicklern und -Publishern zusammen. Sie soll das rcp Business Development leiten, um neue und strategische Partnerschaften mit globalen Publishern zu sichern.

"Ich freue mich, Leiterin der Geschäftsentwicklung bei rcp zu werden. Ich bin eine Teamplayerin, glaube an nachhaltiges Handeln und lege Wert auf eine professionelle Nerd-Ethik. Gemeinsam werden wir die rcp-Familie noch robuster und wettbewerbsfähiger machen", kommentiert Chen ihre neue Position.

Als Studio Partner soll Gembicki sein Wissen und seine Erfahrung in den Bereichen Self-Publishing, Spielemarketing und Videospielproduktion in die rcp-Mitglieder einbringen. Er hatte zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei CD Projekt Red und Klabater gearbeitet.

"Ich freue mich sehr, zu rcp zu kommen! Ich möchte allen am Einstellungsprozess Beteiligten, insbesondere dem CEO von rcp, Hendrik Lesser, für ihr Vertrauen und die einmalige Gelegenheit danken. In der Vergangenheit habe ich mit AAA- und Indie-Publishern und Dienstleistern zusammengearbeitet, Dutzende von Multiplattform-Spielen veröffentlicht und Publishing- und Portierungsteams geleitet. Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam etwas Neues aufzubauen! Ich freue mich darauf, die Familienstudios mit meinen Fähigkeiten zu unterstützen, meine Erfahrungen im Bereich Publishing und Crowdfunding weiterzugeben und die rcp-Aktivitäten in meiner Heimatregion Zentral- und Osteuropa auszubauen", so Gembicki.

Hendrik Lesser, CEO von rcp, fügt an: "Wir bauen unser Geschäft kontinuierlich aus. Wir bauen den Unternehmenswert mit einem langfristigen Horizont auf und treffen Entscheidungen mit Blick auf das Morgen. Im Jahr 2022 steigerte die rcp-Gruppe ihren Umsatz um mehr als 30 Prozent. Es war das 12. aufeinanderfolgende Wachstumsjahr für unser Unternehmen. Wir wollen diesen Trend fortsetzen, deshalb investieren wir weiter in unser Team und haben Elle und Michal eingestellt. Ein wirklich globales, multinationales Unternehmen zu sein, bedeutet, dass wir uns ständig weiterentwickeln und Fortschritte machen müssen. Mit Elle und Michal an Bord bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden."

Pascal Wagner