CD Projekt integriert Spokko und stellt "The Witcher: Monster Slayer" ein

CD Projekt gibt bekannt, dass der AR-Titel "The Witcher: Monster Slayer" eingestellt wird, weil er die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllen konnte. Weiterhin wird Spokko, das Studio hinter dem Spiel, in CD Projekt Red integriert.

Das Studio Spokko wird in CD Projekt Red integriert. Ein noch unbekannter Teil der Belegschaft von Spokko soll an Projekten in anderen Studios von CD Projekt arbeiten, der restliche Teil soll entlassen werden. Weiterhin kündigte das Unternehmen an, dass "The Witcher: Monster Slayer" im Juni nächsten Jahres eingestellt wird.

Der AR-Titel hat die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllt und die Server werden am 30. Juni 2023 abgeschaltet. Ende Januar wird das Spiel aus den Download-Stores entfernt und die Option abgeschaltet, um In-Game-Käufe zu tätigen. Die Entscheidungen für den AR-Titel und Spokko sind die ersten, die das Unternehmen als strukturelle Veränderungen für CD Projekt bezeichnet.

Adriano D'Adamo