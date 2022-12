Medienförderung RLP fördert drei Games in zweiter Runde 2022

In der zweiten Jahresrunde vergibt die Medienförderung RLP insgesamt 116.000 Euro an drei rheinland-pfälzische Gamesprojekte: zweimal als Prototypen- und einmal in Form von Entwicklungsförderung.

"Parking Tycoon" von Binary Impact wird für das Prototyping mit einer Fördersumme: von 37.146,40 Euro bedacht. Binary Impact hatte die Summe bereits zuvor stolz gemeldet, nun ist auch der Titel des Projekts bekannt. Beim Parking Tycoon erhalten SpielerInnen die Aufgabe, Parkflächen/Parkhäuser zu bauen und zu managen. Dabei sollen Wetter, Sonder-Events und Tages/Nachtzeit ebenso berücksichtigt werden, wie die unterschiedlichen Eigenarten von Menschen.

"BattleJuice Alchemist" von Alchemical Works erhält für Produktion und Entwicklung 29.762,00 Euro. "BattleJuice Alchemist" ist eine Kombination des Videospiel-Genres des Action-Rollenspiels mit der Mechanik des Deck-Buildings. Das Zusammenstellen der individuellen Tränkekombination entspricht Deck-Building-Mechaniken, wie man sie sonst aus Card-Battlern kennt.

"MOTE - Mind Of The Eyes" von CrystalMesh wird mit 48.953,47 Euro für Prototyping gefördert. Das Spiel wurde bereits zuvor mit Konzeptförderung bedacht. "Mind Of The Eyes" ist ein 3D-Action-Platformer mit einer offenen, magischen Welt, die Spieler:innen frei erkunden können.

Neben den Spielprojekten wurden zudem neun audiovisuelle Werke gefördert, zwei Projektstipendien wurden außerdem vergeben.

"Rheinland-Pfalz hat eine innovative Medienlandschaft. Dies zeigt die Vielzahl an kreativen Anträgen", sagt Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Auswahl-Jury. "Mit der Medienförderung können wir Medienmacher*innenpassgenau unterstützen und vielversprechende Medienproduktionen ermöglichen."

Pascal Wagner