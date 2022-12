"Microsoft Flight Simulator" erreicht zehnMillionen Spieler:innen

Von Flugscham keine Spur: Microsoft feiert, denn der "Microsoft Flight Simulator" hat in den 27 Monaten seit seiner Veröffentlichung ganze 10 Millionen Spieler:innen angezogen. Das beinhaltet digitale und Retail-Käufe sowie Game-Pass-Downloads auf PC und Xbox.

Microsoft hat den "Microsoft Flight Simulator" regelmäßig mit kostenlosen Updates versorgt - 27 Stück in 27 Monaten genau. Der regelmäßige Support gemeinsam mit der guten Verfügbarkeit über den Game Pass und sogar der mit mehreren Disks für den PC erhältlichen Retail-Fassung dürfte dem Spiel einiges an Aufwind verschafft haben. Dazu kommt die "Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition", die erst am 11. November zum vierzigjährigen Bestehen der Franchise neu veröffentlicht wurde und die bisherigen Updates mit neuem Content bündelt.

Pascal Wagner