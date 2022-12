ADAC SimRacing Expo schließt mit 20.000 Besucher:innen

Es war ein gelungenes Debüt: Vom 1. bis zum 4. Dezember fand die ADAC SimRacing Expo erstmals in Nürnberg statt, und zwar in Kombination mit der Retro Classics Bavaria, die jedoch erst am 2. Dezember. Eine Kooperation, von der beide Seiten profitierten, denn am Ende zählten die Veranstaltenden mehr als 20.000 Besucher:innen.

"Wir blicken auf eine sehr erfolgreiche Erstveranstaltung in Nürnberg zurück", sagt Michael Wamser, Geschäftsführer von Cowana, der Veranstalterin der ADAC SimRacing Expo, gegenüber GamesMarkt. "Wir hatten mehr als 20.000 Besucher:innen und möchten uns ganz herzlichbei unserem Team, unseren Ausstellern, allen Content Creator, dem Team der Retro Messe und natürlich dem Team der Nürnberg Messe bedanken."

Zu den Ausstellenden der ADAC SimRacing Expo gehörten nationale wie internationale Firmen und E-Sport-Organisationen wie Asetek Sim Spors, BavarianSimTect, Cube Controls, Fanatec, Logitech, Monza Racing, RaceRoom, RIG/Nacon, SimMotion, SimuCube, Cesaro, Virtual Racing Lounge und viele mehr.

Im Nachgang der Messe musste Cowana jedoch auch einen schmerzlichen Schritt verkünden. Per Twitter gab das Unternehmen aus Langenzenn bekannt, sein Engagement als E-Sport-Organisation, das Team Cowana Gaming, zu beendet. So habe man die Auswirkungen der internationalen Krisen zu spüren bekommen, wodurch ein großer Teil des Geschäfts nicht mehr auszuführen gewesen sei. Man habe deshalb beschlossen die Reise als E-Sport Organisation zum Jahresende zu beenden. Spieler:innen und Manager:innen könnten jedoch sofort und ablösefrei wechseln.