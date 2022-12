Erste deutsche Austragungsorte für Global Game Jam 2023 bekannt

Für den Global Game Jam 2023, der vom 30. Januar bis zum 05. Februar weltweit stattfindet, sind mit München, Bayreuth, Mainz, Heidelberg, Koblenz und Handewitt die ersten Austragungsorte in Deutschland bekannt. Bei den Jams wird weltweit zum selben Thema von Devs, Studierenden und anderen Interessierten ein Spiel in 48 Stunden entwickelt.

Für den Global Game Jam (GGJ) 2023, der vom 30. Januar bis zum 5. Februar 2023 weltweit ausgetragen wird, sind die ersten deutschen Locations bekannt. Bisher angemeldet sind das TechnologieZentrum Koblenz unter Leitung von Sebastian Pohl, die Hochschule Mainz unter Organisation von Denise Becker, die Universität Heidelberg unter Pascal Gerber, NetUnity in Handewitt unter Leitung von Felix Bukatz, die Universität Bayreuth unter Leitung von Jochen Koubek sowie sowie München unter der Leitung und am Standort von Games/Bavaria. Alle bisherigen deutschen Austragungsorte beginnen am Freitag, dem 3. Februar, mit den 48 Stunden dauernden Jams. Anmeldungen sind über die Ortsseiten auf der Webseite des Global Game Jamund die Seiten der einzelnen Institutionen möglich. Weitere Locations können folgen und werden dann ebenfalls auf der Seite des GGJ gesammelt.

Pascal Wagner