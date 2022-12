Erste Speaker:innen für Hamburg Games Conference 2023 bekannt

Die erste hochkarätige Besatzung für die Speaking-Plätze auf der Hamburg Games Conference am 1. und 2. März 2023 sind bekannt. In Tracks zu Investment, Development, Funding und Start-Up zeigen sich bekannte Namen und erfolgreiche Unternehmen. Weitere Speaker:innen können sich bis zum 20. Januar bewerben.

Die Hamburg Games Conference 2023 zum Thema "Invest in Games" gibt die ersten bestätigten Speaker:innen und deren Themen bekannt. Die Fachmesse findet am 1. und 2. März 2023 im Altonaer Museum in Hamburg statt.

Für den Haupt-Konferenztrack sind bereits bestätigt:

Janosch Kühn und Daniel Stammler, Gründer von Kolibri Games und BLN Capital, berichten in ihrem Talk "Kolibri Story - From student dorm to multi-million dollar exit in 4 years" über den Aufbau ihres Studios und ihren erfolgreichen Exit.

Maarten de Koning, Executive Vice President bei der auf Games spezialisierten Beratungsfirma DDM, spricht in seinem Vortrag "10 Golden Rules to Avoid Investment and M&A Disasters" über die wichtigsten Grundregeln für erfolgreiche Deals.

Arnd Benninghof, Executive Vice President of Gaming bei der Modern Times Group, gibt Einblicke in die M&A-Strategie von MTG, mit der das schwedische Unternehmen seit Jahren ein internationales Portfolio an Beteiligungen im Bereich Games aufbaut, unter anderem mit den Unternehmen InnoGames, Kongregate, Hutch und PlaySimple.

Michael Schade, CEO und Mitgründer des Hamburger Studios Rockfish Games, blickt in seinem Talk "How to Self-fund a 20 Million Euro Space Looter-Shooter" auf die erfolgreiche Eigen-Finanzierung von "Everspace 2" durch Crowdfunding, Early Access und Lizenzdeals zurück.

Frank Zahn, Delivery Director & Managing Director beim Technologieberatungs- und Softwareunternehmen Endava, berichtet in seinem Vortrag "Lessons Learned on Selling my Company" von seinen Erfahrungen beim Verkauf der von ihm gegründeten Digitalagentur Exozet an Endava.

Auf Erfolgsfaktoren und Learnings bei der Entwicklung des Mobile-Hits Stumble Guys blickt Christof Wegmann, Gründer & CTO bei Exit Games und Photon Engine, in seinem Post-Mortem-Vortrag "Stumbling into a Global Hit Downloaded 2 Million Times per Day" zurück.

Auch für die Nebentracks mit Fokus auf Funding, Development und Start-Up sind bereits erste Speaker:innen angekündigt:

Linda Rendel, Production Director und Gründerin des FemDevMeetup, geht mit ihrem Talk "Production Leadership - How to be an authentic lead and build trusting relationships with your team" auf das Thema Leadership im Kontext von Gamesproduktionen ein und stellt Insights sowie konkrete Tools für authentische Führung vor.

René Habermann, Gründer und Developer bei Bippinbits, lässt das Konferenzpublikum in einem Post-Mortem an seinen Learnings aus der Entwicklung und erfolgreichen Vermarktung des Indie-Hits "Dome Keeper" teilhaben, der bei seiner Veröffentlichung bereits nach einem Tag über eine Million Euro einspielen konnte.

Die Brüder Jan und Paul Taaks, Gründer des Hamburger Indie-Studios Overhype Studios, geben in einem Post-Mortem-Talk Einblicke in die Entwicklung und die Vermarktung ihres Indie-Hits "Battle Brothers".

Für alle Tracks werden zudem noch weitere Speaker:innen gesucht. Bis zum 20. Januar können sich Interessierte noch mit ihren Vorschlägen an Gamecity Hamburg wenden.

Pascal Wagner