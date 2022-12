Microsoft will "Call of Duty" auf Nintendo-Plattformen bringen und auf Steam halten

"Call of Duty" ist ein Knackpunkt bei der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, das haben schon mehrere Wettbewerbshüter:innen und andere Mitbewerber:innen kundgetan. Um den Deal über die Bühne und genehmigt zu bekommen, sind wohl Zugeständnisse seitens Microsoft erforderlich. Diesmal überraschte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, mit einem Doppeltweet, in dem er ankündigte, dass sie sich verpflichtet haben, "Call of Duty" zehn Jahre lang auf die Plattformen von Nintendo zu bringen. "Microsoft setzt sich dafür ein, mehr Spiele für mehr Menschen zugänglich zu machen - egal, wie und wo sie spielen wollen", schrieb Spencer. Er bestätigte ebenfalls, dass sie sich verpflichtet hätten, "Call of Duty" weiter auf Steam zu veröffentlichen, zeitgleich mit dem Xbox-Release. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht. Beide Call-of-Duty-Selbstverpflichtungen setzen natürlich die Übernahme von Activision Blizzard voraus. Microsoft befindet sich ebenfalls im Austausch mit Sony über die Zukunft von "Call of Duty" auf PlayStation. Gegenüber The Verge erklärte Spencer im November, dass die Shooter-Reihe weiter auf der PlayStation bleiben soll. Er sagte, es gehe nicht darum, der "PlayStation 7 den Boden unter den Füßen" wegzuziehen

Die Activision-Blizzard-Akquisition durchläuft aktuell noch immer den Genehmigungsprozess bei Kartellbehörden in verschiedenen Regionen, darunter Europa, Großbritannien und den USA. Die Selbstverpflichtung "Call of Duty" auf Nintendo-Plattformen und weiter auf Steam zu bringen, dürfte ein Zugeständnis bzw. Signal an die Wettbewerbshüter:innen sein, denn einige Personen und auch Unternehmensvertreter:innen äußerten mehrfach die Befürchtung, dass die immens erfolgreiche Shooter-Reihe von ihren Plattformen abgezogen und als Xbox-Exklusivtitel vertrieben werden könnte - und dieses Szenario würde dem Wettbewerb schaden.

Sowohl Brad Smith, Vice Chair und President bei Microsoft Corporation, als auch Spencer hatten schon zuvor ihr Interesse bekundet, "Call of Duty" auf Nintendos aktuelle Konsole zu bringen. Das letzte Spiel aus der Reihe auf einer Nintendo-Konsole war "Call of Duty Ghosts" im Jahr 2013 für Wii U.

Marcel Kleffmann