Zusammenschluss im Metaverse: The Sandbox übernimmt Mehrheit an Pixelynx

Nicht weniger als eine Startrampe ins Metaverse wollte das Gründerteam von Pixelynx um unter anderem Deadmau5 und Richie Hawtin schaffen. Nun steigen mit der Animoca Brands Corporation die Entwickler der virtuellen Welt The Sandbox in das Unternehmen ein.

Nicht weniger als eine Startrampe ins Metaverse wollte das Gründerteam des in Los Angeles ansässigen Unternehmens Pixelynx um die Künstler Joel "Deadmau5" Zimmerman und Richie "Plastikman" Hawtin sowie die Branchenexperten Ben Turner, Dean Wilson und CEO Inder Phull schaffen. Nun steigen mit der Animoca Brands Corporation aus Hongkong die Entwickler der virtuellen Welt The Sandbox in das Unternehmen ein und übernehmen die Mehrheit. Vor Jahresfrist hatte Animoca bereits einen mittleren Millionenbetrag in Pixelynx gesteckt.

Pixelynx entwickelte bislang unter anderem mit dem noch vor der Veröffentlichung stehenden Elynxir ein Mobile Game, das auf der Lightship-Technologie von Niantic aufsetzt, betreibt aber außerdem unter dem Namen LynxLabs ein eigenes Investmentvehikel, das sich unter anderem bereits bei Unternehmen wie Volta XR und Oorbit engagierte.

Gemeinsam wollen Animoca Brands und Pixelynx nun an der Entwicklung neuer Formate des Musikkonsums und deren Monetarisierung arbeiten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

Animoca Brands hat unter anderem The Sanbox entwickelt, eine Gaming-Umgebung, die auf den ersten Blick optisch irgendwo zwischen Second Live und einem Minecraft mit feineren Details angesiedelt ist.

Die Warner Music Group hatte im Januar 2022 eine strategische Kooperation mit Animoca Brands geschlossen.

Im September verkündete Animoca Brands den Abschluss ihrer bislang jüngsten Finanzierungsrunde, die dem Unternehmen über die Ausgabe von Schuldverschreibungen rund 110 Millionen Dollar in die Kassen spülte.

Text: Knut Schlinger