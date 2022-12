MFG lädt zu Healthgame-Workshop in Heidelberg

Am 16.12. veranstaltet die MFG Kreativ den Healthgame-Workshop "The Playful Patient" mit Teams aus Entwicklung und Forschung im Gameshub Heidelberg. Die Teilnahme ist kostenlos, neben Talks und Workshops werden auch Projektvorstellungen geboten.

Die baden-württembergische Förderanstalt MFG Kreativ veranstaltet im Gameshub für Health / Life Science Heidelberg den Workshop "The Playful Patient - Wie Impact Games Gesundheit fördern". Am 16.12.2022 von 14:30 Uhr bis 18:30 lädt die MFG in den Gamehub ein, der Eintritt ist kostenlos. Bei der Veranstaltung geht es um interaktive Gesundheitsanwendungen in Therapie, Prävention und Rehabilitation. Sie startet mit dem Impuls "Immersive Technologien im Gesundheitswesen" von Petra Dahm, Gründungsmitglied und Leitung Healthcare des Extended Reality Bavaria e.V. und Gründerin von Stell Dir Vor GmbH. Im Anschluss stellen vier Teams ihre Projekte für den digitalen Healthbereich, darunter Petra Dahm, Prof. Dr. Jens-Uwe Hahn vom Institut für Games der Hochschule der Medien Stuttgart, Prof. Dr. Jürgen Hesser von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und dem Universitätsklinikum Mannheim und Dr. Anna Schönrock von augmented education. Auf die Vorstellungen folgt ein interaktiver Workshop zum Thema "Was können Spiele in der Gesundheitsbranche leisten?"

Anmeldungen werden über die Projektseite entgegengenommen.

Pascal Wagner