Goodgame: Eine Mrd. Umsatz mit "Empire"-IP

Mit "Empire" hat die deutsche Spielebranche eine weitere Milliarden-Marke. Das teilt die zur Stillfront Gruppe gehörende Goodgame Studios jetzt mit. Erreicht wurde dieser Meilenstein in etwas mehr als zehn Jahren und von insgesamt vier verschiedenen Titeln. Begonnen hat der Erfolg mit "Goodgame Empire" im Jahr 2011, das seither kontinuierlich mit technischen wie inhaltlichen Updates ein Millionenpublikum begeistert. 2013 erschien mit "Empire: Four Kingdoms" der erste Mobile-Ableger, 2019 folgten dann "Empire: World War III" und "Empire: Age of the Kings", die beide ebenfalls auf den Mobile-Plattformen veröffentlicht wurden.

Die im Lauf der Jahre vielfach ausgezeichneten Spiele der "Empire"-IP zählen nach Unternehmensangaben über 220 Millionen Spieler:innen, wodurch sich ein Durchschnittsumsatz von rund 4,5 Euro pro User:in ergibt und das bei einem durchgängigen Free-to-play-Vermarktungsansatz.

"Wir sind sehr stolz darauf, eine internationale Marke 'Made in Germany' etabliert zu haben, die in einem hart umkämpften Markt mehr als eine Milliarde Euro erwirtschaftet. Das ist eine herausragende Leistung, die auf konstantem Engagement, ausgeprägtem Know-how und konsequenter Innovation aller Teams beruht", sagt Oleg Rößger, CEO von Goodgame Studios.