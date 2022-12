Rockfish Games holt Lee Guille als Communications & PR Director an Bord

Das Marketingteam von Rockfish Games wird im Januar 2023 erweitert. Der Kanadier Lee Guille stößt als Communications & PR Director zum Hamburger-AA-Studio. Guille soll sich hauptsächlich um den Self-Publishing-Bereich und die Vermarktung der Everspace-IP kümmern. Zusätzlich zu seiner Arbeit mit unabhängigen Entwickler:innen weltweit bringt Guille ein Jahrzehnt an Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Marketing und PR in der Games- und E-Commerce-Branche mit.

"Ich bin schon seit geraumer Zeit ein Everspace-Fan und bewundere die Transparenz und das Engagement des Teams bei der Zusammenarbeit mit der Community bei der Entwicklung. Bei der Zusammenarbeit mit dem Team von Rockfish habe ich das unglaubliche Engagement gesehen, ausgefeilte, aufregende Abenteuer zu erschaffen, die drei meiner Lieblingsdinge vereinen: Weltraum-Action, tiefgründige RPG-Mechaniken und storylastige Science-Fiction-Geschichten", so Lee Guille, Communication & PR Director bei Rockfish Games. "Ich freue mich sehr darüber, diese unglaubliche Franchise in Zukunft zu unterstützen!" Bislang sind weltweit über 2,5 Millionen Exemplare von "Everspace" verkauft worden.

Kürzlich erhielt das unabhängige AA-Dev-Studio knapp 1,65 Millionen Euro von der Computerspieleförderung des Bundes. Diese Mittel sollen in die Entwicklung zusätzlicher Inhalte für "Everspace 2" fließen. "Das anhaltende Interesse der Regierung an der Unterstützung deutscher Studios beweist das Engagement für die Förderung lokaler Talente und neuer IPs in einem wachsenden kreativen Bereich", so Michael Schade, CEO von Rockfish Games. "Wir nähern uns dem finalen Release von Everspace 2 im Jahr 2023 und diese Förderung wird uns wesentlich dabei unterstützen, unsere Zukunftspläne zu verwirklichen. Für das Jahr 2024 planen wir eine Erweiterung für Everspace 2 mit einem Entwicklungsbudget von 3,9 Millionen Euro, für die wir die Förderung bewilligt bekommen haben. Weitere Details zu dieser umfangreichen Erweiterung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen, aber ich kann schon jetzt verraten, dass sich Everspace-Fans auf neue Sternensysteme für ihre Abenteuer und Geschichten rund um die Gefährten in Everspace 2 freuen können."

"Everspace 2" ist derzeit im Early Access auf Steam, bei GOG.com und im Microsoft Store erhältlich. Das sechste und letzte Early-Access-Update "Ancient Rifts" ist vor wenigen Tagen erschienen. Die Vollversion für PC, Xbox und PlayStation wird Anfang 2023 erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine voll optimierte Version für Steam Deck erhältlich sein. Rockfish Games sucht außerdem noch Mitarbeiter:innen in den Bereichen Programmierung und Art.

Marcel Kleffmann