Hans Diemer wechselt zu Wegesrand

Die Wegesrand-Gruppe hat sich personell verstärkt. Seit Mitte November unterstützt Hans Diemer das Digitalunternehmen in den Bereichen Game Design für Serious Games, Projektmanagement und Business Development.

Hans Diemer arbeitet seit Mitte November bei Wegesrand, in den Bereichen Game Design für Serious Games, Projektmanagement und Business Development. Der 34-Jährige entwickelte bereits in seiner Masterarbeit einen Leitfaden darüber, wie man Videospiele zur Wissensvermittlung für den Schulunterricht konzeptioniert. Im Anschluss arbeitete er drei Jahre als PR-Manager bei ToLL Relations, bevor er im vergangenen Jahr zehn Monate lang durch Asien reiste und als freischaffender Redakteur für verschiedene Gaming-Medien tätig war.

Wegesrand ist ein deutscher Anbieter von spielerischen Lernlösungen. Jüngster Erfolg war die Medienkompetenz-App des Bayerischen Digital-Ministeriums "Wo ist Goldi? - Sicher Surfen im Netz", die bei den "International Serious Play Awards" in den USA mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet worden ist. Das Serious Game ist auch für den Deutschen Entwicklerpreis nominiert. Die Wirtschaftssimulation "Erhard City" erhielt bei den australischen LearnX Live Awards in zwei Kategorien je eine Diamond- und eine Gold-Auszeichnung.

Marcel Kleffmann