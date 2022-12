Games Lift Graduation 2022: Abschluss des Inkubator-Förderprogramms

Am 1. Dezember fand der diesjährige Games Lift Inkubator von der Standortinitiative Gamecity Hamburg seinen Abschluss. Fünf Teams aus Spieleentwickler:innen aus Hamburg zeigten öffentlich bei der Games Lift Graduation ihre Projekte und die Fortschritte, die sie in den vergangenen drei Monaten im Inkubatorprogramm gemacht hatten, anhand von Demovideos.

Den Anfang machten "About Cannons & Sparrows" mit ihrem gleichnamigen Metroidvania mit Puzzle-Platformer-Anleihen. Danach folgten das Touchscreen-Action-Game "Babsi Bullet" von Team Marty und das handgezeichnete Farming-Rollenspiel "Evergreen Garden" von Illustratorin Elin Meinecke. Team Metacore stellte den gleichnamigen Koop-Shooter vor. Zu guter Letzt war Godcomplex Games mit dem Couch-Coop-Partygame "Stack'em up" auf der Bühne. Rund 70 Gäste waren vor Ort im Virtual Reality Headquarters in der Hamburger Speicherstadt. Die Veranstaltung wurde auch im Livestream übertragen. Es gab zudem Video-Laudationen durch Expert:innen aus dem Games Lift Programm. Dabei waren Ole Schaper (CTO von Sviper), Cassia Curran (Gründerin von Curran Games Agency), Mareike Ottrand (Gründerin von Studio Fizbin / Dozentin, HAW Hamburg), Aidan Minter (Senior Account Director von Plan of Attack) und Prof (Partner bei Graef Rechtsanwälte). Die gesamte Games Lift Graduation inklusive aller Game-Präsentationen kann auf YouTube abgerufen werden.

Der Games Lift Inkubator wurde 2020 als Teil der Hamburger Spieleförderung ins Leben gerufen. Jährlich dürfen fünf Teams, Solo-Entwickler:innen oder Start-ups aus Hamburg an dem Programm teilnehmen. "Sie erhalten neben finanzieller Unterstützung von 15.000 Euro pro Team vor allem ein umfangreiches Workshop-Programm, in dem internationale Expert:innen aus Gamesbranche die Teams dabei unterstützen, Wissen und praktisches Know-How in zentralen Bereichen der Entwicklung und Vermarktung von Videospielen aufzubauen", heißt es aus der Hansestadt. Mit dem aktuellen Jahrgang haben 15 Teams und Solo-Devs das Programm absolviert. Die Bewerbungsphase für den Games Lift Inkubator 2023 wird im Frühjahr 2023 starten.

Marcel Kleffmann