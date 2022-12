Microsoft erhöht Preise für Xbox-First-Party-Games ab 2023

Die Preise für Xbox-First-Party-Spiele werden ab 2023 steigen, dies hat Microsoft laut übereinstimmenden US-Medienberichten bestätigt. Titel wie "Forza Motorsport", "Redfall" und "Starfield" werden zehn Dollar teurer. An der Day-One-Verfügbarkeit der Spiele im Xbox Game Pass wird sich nichts ändern.

Ab Anfang 2023 wird Microsoft die Preise für Xbox-First-Party-Games erhöhen, von 60 Dollar auf 70 Dollar. Betroffen sind alle großen Titel der Xbox Game Studios und von Bethesda Softworks, wie zum Beispiel "Forza Motorsport", "Redfall" und "Starfield", die sowohl für PC als auch Xbox-Series-Konsolen erscheinen werden. "Ab 2023 werden unsere neuen, für die nächste Generation entwickelten Vollpreisspiele, darunter "Forza Motorsport", "Redfall" und "Starfield", für 69,99 Dollar auf allen Plattformen erhältlich sein", so ein:e Microsoft-Sprecher:in gegenüber US-Medien wie IGN, Polygon, The Verge und Windows Central. "Dieser Preis spiegelt den Inhalt, den Umfang und die technische Komplexität dieser Titel wider." Abseits der Preiserhöhung wird Microsoft an der Day-One-Verfügbarkeit der Spiele im Xbox Game Pass festhalten.

Damit folgt Microsoft ähnlichen Preisstrategien anderer Publisher wie Activision Blizzard, Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment und Take-Two Interactive, die ihre gewohnten Preise für "Next-Gen-Games" um zehn Dollar erhöht hatten. Hierzulande kosten besagte Titel knapp 70 Euro auf PC und 80 Euro auf PlayStation 5 sowie Xbox-Series-Konsolen.

Eine Preiserhöhung für Xbox-Konsolen - im Gegensatz zur PlayStation 5 - hatte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, im Oktober 2022 ausgeschlossen, jedoch angedeutet, dass sie "irgendwann die Preise für bestimmte Dinge anheben" müssten. Vor Weihnachten sei es jedoch wichtig, den Kostenpunkt beizubehalten, um die Verbraucher:innen nicht zu verunsichern.

Marcel Kleffmann