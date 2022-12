Jeff Blackburn nimmt Abschied von Amazon

Nach rund 25 Jahren in Diensten von Amazon kündigte Jeff Blackburn seinen Abschied an. Zuletzt hatte Blackburn die Geschicke der Global Media & Entertainment Organization gelenkt, zu der Amazon Music und Prime Video gehören, aber auch Audible, Twitch oder Wondery.

Nach zusammengerechnet rund 25 Jahren in Diensten von Amazon kündigte Jeff Blackburn Anfang Dezember 2022 seinen Abschied vom Konzern an. Im Januar wolle er sich zurückziehen, bestätigten CEO Andy Jassy und Blackburn in internen Rundmails. Zuletzt hatte der Manager nach einem Sabbatical bei Amazon für rund anderthalb Jahre als Senior Vice President die Geschicke der Global Media & Entertainment Organization gelenkt, zu der Amazon Music und Prime Video gehören, aber auch Konzernschwestern wie Audible und Twitch oder der Ende 2020 zugekaufte Podcast-Anbieter Wondery.

Nach dem Abschied von Blackburn soll Jennifer Salke als Head of Amazon Studios zudem die Leitung der frisch eingegliederten MGM-Abteilungen übernehmen und an Senior Vice President Mike Hopkins berichten, der wiederum die Gesamtverantwortung für Prime Video, die Amazon Studios und MGM hat und direkt an CEO Jassy berichtet.

Steve Boom, der bislang Amazon Music und den Podcast-Bereich lenkte, verantwortet fortan zusätzlich Audible, Twitch und die Games-Aktivitäten von Amazon und berichtet ebenfalls an Jassy.

