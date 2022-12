Christiane Gehrke ist neue Vorstandsvorsitzende von Gaming Aid

In der ordentlichen Mitgliederversammlung am 30. November 2022 ist Christiane Gehrke zur neuen Vorstandsvorsitzenden von Gaming Aid gewählt worden. "Für mich war klar, dass ich für Svenja übernehme, sofern die Mitglieder das ebenfalls wünschen. Gaming Aid ist einfach meine Herzensangelegenheit. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Mitgliedschaft und freue mich darauf, zusammen mit Jan und Jerome viele tolle Projekte zu begleiten", so Gehrke. Sie löst damit Svenja Bhatty ab, die ihren Posten bei der karitativen Organisation aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte. Zugleich bedankte sich der Vorstand bei Bhatty für ihren "unermüdlichen Einsatz und die herausragende Unterstützung".

Den Posten des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernimmt Jan Homringhausen. Homringhausen arbeitet als beratender Senior Analyst bei Cision Germany und war vorher Consultant in Tech, Musik- und Videospielindustrie. Bestätigt in seinem Amt als Vorstand für Finanzen wurde Jerome Zenker.

Marcel Kleffmann