Friendly Fire 8 sammelt über 1,5 Mio. Euro für guten Zweck

Bis das finale Ergebnis feststeht, werden noch einige Wochen vergehen, allerdings ist schon jetzt klar: Beim diesjährigen Zwölf-Stunden-Chaity-Live-Stream Friendly Fire 8 wurden über 1,5 Mio. Euro für wohltätige Zweck eingenommen.

Noch während der Sendezeit übersprangen die Spenden der Zuschauer:innen die Marke von einer Mio. Euro. Am Ende der Sendung lag man bei 1,08 Mio. Euro, die nur durch direkte Spenden der Zuschauerinnen gesammelt wurden. Hinzu kommt traditionell der Erlös aus dem Verkauf von Merchandising. Der lag schon während des Streams bei über rund 450.000 Euro. Das Endergebnis könnte damit gleichauf oder über dem Ergebnis von 2021 liegen, wo eine Rekordsumme von 1,6 Mio. Euro für wohltätige Zwecke "erstreamt" wurde.

Wie die Organisator:innen bereits im Vorfeld mitteilten, geht das Geld in diesem Jahr an folgende acht Vereine: Harburg-Huus, action medeor, Blau-Gelbes Kreuz, Dravet-Syndrom e.V., LichtBlick, Seniorenhilfe, Bundesverband Trans*, Endometriose-Vereinigung Deutschland und den Friendly Fire Notfallfonds. Am Stream teilgenommen haben neben dem Pietsmiet-Team unter anderem Erik "Gronkh" Range, Tatjana "Pandorya" Werth, Pascal "MrMoreGame" Rothkegel, Floria "Der Heider" Heider, Artur "fisHC0p" Niemczuk und Max "PhunkRoyal" Ensikat.

Friendly Fire fand erstmals am 12. Dezember 2015 statt und wurde vom Team Piet Smiet sowie Gronkh initiiert. Die erste Ausgabe sammelte über 100.000 Euro an Spendengeldern, die an den Verein Gaming-Aid gingen. Seither findet der Stream jährlich Anfang Dezember statt, inzwischen fest am 1. Samstag im Dezember. Entsprechend wurde während des Streams auch bereits der Termin für 2023 kommuniziert: Friendly Fire 9 findet dann am 2. Dezember 2023 ab 15.00 Uhr statt.