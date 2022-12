Martin Metzler wechselt zu Tencent Games

Zuwachs im deutschen Team von Level Infinite. Die Publishing-Marke des chinesischen Majors Tencent Games wird seit Anfang Dezember von Martin Metzler unterstützt. Wie aus den Social-Media-Updates des erfahrenen Branchenmanagers hervorgeht, zeichnet Metzler als Senior PR Manager EMEA verantwortlich. Metzler war zuletzt Head of PR bei gamigo und davor für mehrere Jahre als Senior PR Manager für Blizzard in der DACH-Region und später auch in Nordeuropa zuständig. Zu seinen weiteren Stationen gehören Plaion, ehemals Koch Media, und Acclaim Entertainment.

"Wir freuen uns mit Martin Metzler einen Veteranen der deutschen Gamesbranche und einen Genre-Kenner im Team begrüßen zu dürfen", so Zoran Roso, Marketing Director Level Infinite/Tencent Games, auf Anfrage von GamesMarkt. Seine Ernennung unterstreiche die Bedeutung, die insbesondere auch der deutsche Markt für Level Infinite/Tencent Games habe. Seine Aufgaben erstrecken sich dennoch auf Gesamteuropa, wo Metzer unter anderem mit Roso, Jörn Fahrbach und Lea Harbich zusammenarbeiten wird.

Level Infinite wurde im Dezember 2021 als Publishingmarke in den westlichen Märkten von Tencent Games gegründet. Auf der gamescom 2022 zählte das Unternehmen auch dank der Abwesenheit einiger US-amerikanischer und japanischer Majors zu den sichtbarsten und größten Ausstellerfirmen der Messe.