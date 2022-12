Jahresumfrage zur Gamesbranche 2023: Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Niemand kennt die deutsche Spieleindustrie so gut wie die Branchenvertreter:innen selbst. Deshalb wollen wir Ihre Stimme hören, liebe Leser:innen. In unserer großen Umfrage zum Jahresende holen wir Meinungen aus der ganzen Branche dazu ein, was 2023 bereithalten wird.

Das Jahr geht dem Ende entgegen und der Countdown auf eine ruhige, entspannte, kerzengewärmte Weihnachtszeit tickt. Doch bis dahin steht die Branche nicht still und auch im nächsten Jahr geht es stark weiter. Der "vorgezogene November" der Spielereleases wird auch 2023 im Frühjahr große und viele Games an die Öffentlichkeit bringen. Das Metaverse bleibt ein heiß diskutiertes Thema, Spielestreaming wird ebenfalls an Diskussionsraum gewinnen. 2023 wird die Bundesförderung in ihrer jetzigen Form zum letzten Mal vergeben, danach sind Reformen angesagt. Und auch im Bereich der Messen kommt Fahrt in die nach der Pandemie zaghaft neugestartete Industrie. Ein lebhaftes Jahr steht vor uns, und GamesMarkt möchte wissen, was Sie denken. Wie wird das Jahr 2023 für Sie, für Ihr Unternehmen, für die deutschsprachige Spielebranche? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der traditionellen GamesMarkt-Jahresumfrage!

Hier geht es direkt zur Umfrage für 2023: https://forms.gle/yddetZzWc2ewmEpd8