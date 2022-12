Google ehrt Erfinder der Videospielmodule

Im Doodle zu seinem gestrigen Geburtstag ehrt Google Jerry Lawson, den Erfinder der Videospielmodule. User:innen können in Sidescrollern seine Geschichte erfahren und in einem Editor sogar kleine eigene Spiele erstellen und teilen. Der 2011 verstorbene Lawson wäre gestern 82 Jahre alt geworden.

Im aktuellen Google Doodle ehrt die Suchmaschine derzeit Jerry Lawson, einen der ersten Schwarzen Videospielentwickler und Erfinder der auswechselbaren Module für Videospielkonsolen. In mehreren Pixelspielen, die sich - ganz im Stil von Modulen - auswechseln lassen, können Google-User:innen sich die Geschichte von Jerry Lawsons Team erzählen lassen, das 1976 die Cartridge konzipierte. Das Doodle beinhaltet zudem einen Leveleditor, um darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Cartridge ganz neue Möglichkeiten der Videospielentwicklung ermöglichte und für den Konsolenmarkt, wie wir ihn heute kennen, maßgeblich mit verantwortlich war. Die mit dem Editor erstellten Spiele können sogar via Social Media geteilt werden. Die Aktion läuft zu Ehren von Lawsons Geburtstag am 1. Dezember 1940. Jerry Lawson, am 9. April 2011 starb, wäre dieses Jahr 82 geworden.

Pascal Wagner