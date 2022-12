Medienförderung RLP vergibt 37.150 Euro an Binary Impact

Das Westerwälder Unternehmen Binary Impact erhält 37.150 Euro in der zweiten Förderrunde 2022 der Medienförderung RLP. Die Prototypenförderung für eine Wirtschaftssimulation beinhaltet Unterstützung für einen Technologietransfer aus der Automobilbranche.

Das Westerwälder Software-Unternehmen Binary Impact wurde von der Jury der Medienförderung des Landes Rheinland-Pfalz bei der zweiten Vergaberunde des Jahres 2022 im Bereich Games mit einer Fördersumme von 37.146,40 EUR bedacht. Das meldet das Unternehmen in einer eigenen Pressemeldung. Es handelt sich dabei um Prototypenförderung für ein bisher noch nicht näher beschriebenes Spiel aus dem Bereich der Wirtschaftssimulationen. Ziel ist eine Veröffentlichung des Spiels im Zeitraum 2023 oder 2024. Der Prototyp soll ab Januar 2023 drei Monate lang in Entwickung sein. Das Vorhaben beinhaltet neben der Neuentwicklung einer 3D-Spielumgebung auch den Kern eines bereits abgeschlossenen Projekts für einen deutschen Automobil-Hersteller. Somit stellt dieser Prototyp einen Technologietransfer aus der Autoindustrie in den Games-Bereich dar.

"Für das Vertrauen der Jury in uns und unser Projekt sind wir sehr dankbar. Nun freuen wir uns auf die Herausforderungen, die ein solches Vorhaben mit sich bringt.", sagt Jens Wiechering, Geschäftsführer von Binary Impact. "Eine solche Förderung ist wichtig, um auch den Medienstandort Rheinland-Pfalz zu stärken und wettbewerbsfähig zu halten.", so Sebastian Pohl, ebenfalls Geschäftsführer von Binary Impact.

Pascal Wagner