Sony startet Vorweihnachtsaktion mit ausgewählten Handelspartnern

Sony Interactive Entertainment startet mit einer Reihe ausgewählter Handelsunternehmen in der DACH-Region eine konzentrierte Vorverkaufsaktion für PlayStation 5 im Bundle mit "God of War Ragnarök" während des Weihnachtsgeschäfts.

Sony Interactive Entertainment überrascht mit einer zentral organisierten PS5-Vorverkaufsaktion in der Vorweihnachtszeit. Noch bis zum 22. Dezember können Verbraucher:innen bei ausgewählten Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz PlayStation-5-Konsolen im Bundle mit einer Digitalversion von "God of War Ragnarök" bestellen. Die Auslieferung der Konsolen erfolgt dann bis spätestens 31. Januar. Die Aktion gelte nur solange der Vorrat reicht, die genauen Bestellmodalitäten sind wiederum Sache der jeweiligen Handelspartner heißt es auf der Homepage von Sony zur Aktion.

In Deutschland sind nahezu alle großen Handelsunternehmen mit Games im Sortiment dabei: MediaMarkt und Saturn, Amazon, GameStop, Otto, EP: ElectronicPartner, euronics, expert und Alternate. In Österreich sind MediaMarkt, Libro, Electronic4You und EP: Electronic Partner beteiligt, in der Schweiz MediaMarkt, Interdiscount, World of Games und Digitec.

Die Aktion ist insofern bemerkenswert, als sich Sony Interactive Entertainment bislang mit zentral gesteuerten Aktionen zurückhielt, vermutlich weil die hohe Nachfrage an Konsolen auch zwei Jahre nach Launch nicht ad hoc bedient werden kann. Verkaufs- und Vorbestellaktionen wurden daher in den vergangenen zwei Jahren in der Regel von den Handelsunternehmen in Eigenregie organisiert.