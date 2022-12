Summer Game Fest kehrt am 8. Juni 2023 zurück

Das Streamingevent Summer Game Fest von Geoff Keighley kehrt am 8. Juni 2023 mit einer Live-Veranstaltung als Auftakt zurück. Die Folgestreams könnten diesmal ganz direkt mit der E3 konkurrieren, die wenig später beginnen soll.

Geoff Keighleys Streamingparty Summer Game Fest kehrt auch 2023 zurück. Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023 findet das Eröffnungsevent statt, das diesmal live aus dem YouTube Theater in Los Angeles übertragen wird und Platz für 6.000 Live-Besucher:innen finden wird. Nach Keighleys eigenem Auftaktevent finden traditionell Ankündigungsstreams unterschiedlicher Publisher und Organisatoren über die nächsten Tage verteilt statt. Diese könnten diesmal jedoch mit der Konkurrenz kollidieren: Da 2023 die E3 unter der neuen Veranstalterin ReedPop zurückkehrt und diese in der zweiten Juniwoche beginnen soll, könnten die Zeitslots Mitte Juni für Streams und Ankündigungen heiß umkämpft sein.

Pascal Wagner