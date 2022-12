Antrittsbesuch beim Ansprechpartner

Anfang Oktober 2022 hatte Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, die neu geschaffene Position eines zentralen Ansprechpartners der Bundesregierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft übernommen. Am 29. November lud Kellner nun zusammen mit seinem Stellvertreter in dieser Funktion, Andreas Görgen, dem Amtschef der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Verbände und Organisationen der Kultur- und Kreativwirtschaft zu einem offiziellen Auftaktgespräch.

"Der heutige Austausch hat gezeigt, wie wichtig die Kultur und Kreativwirtschaft für unser Land ist", ließ Kellner im Anschluss an die Runde wissen, an der aus dem Musikbereich unter anderem Vertreter:innen von Bundesverband Musikindustrie (BVMI), dem Verband unabhängiger Musikunternehmer:innen (VUT), dem Deutschen Musikverleger-Verband (DMV) oder dem Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) teilnahmen. "Gerade in dieser von Krisen geprägten Zeit zeigen ihre Ideen und Lösungsansätze Perspektiven auf, die Mut machen, geben Impulse und stoßen Innovationen an."

Die Verbände hätten vorgetragen, vor welchen Herausforderungen sie stehen, welche Erwartungen sie an die Bundesregierung haben, und "wo wir gemeinsam ansetzen müssen, um die Erfolgsgeschichte der Branche fortzuschreiben", fasste Kellner zusammen: "Diese Vorschläge nehme ich mit und freue mich sehr, diese wichtige Wirtschaftsbranche künftig begleiten zu dürfen und den Dialog fortzusetzen."

Ausgewählte Bilder des Treffens teilt Kellner zudem via Facebook: "Wir wollten wissen: wo drückt der Schuh, wo braucht es Unterstützung - und wo vielleicht auch nicht?", schreibt der Ansprechpartner dort mit Verweis auf einen Termin "voller Anregungen und lebhafter Diskussionen", und bilanziert: "Danke an alle, die da waren. Ich freue mich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit!"

Verbände und Organisationen der Musikwirtschaft hatten die Berufung von Kellner und Görgen in ersten Reaktionen begrüßt.

