MTG erklärt Strategie auf Game Makers Day

Die Modern Times Group (MTG), schwedische Mutterfirma unter anderem vom InnoGames aus Hamburg, hat auf ihrem ersten Game Makers Day tiefe Einblicke in die Strategie als reines Gaming-Unternehmens gewährt. Und der Konzern betont, dass man weitere Entrepreneure in das "MTG-Village" aufnehmen will.

Nach einem kurzen Intro durch die Konzernführung in Person von CEO Maria Redin und Executive Vice President Arnd Benninghoff überließ MTG den Macher:innen der Spiele das Wort, so wie es der Titel des Events "MTG Game Makers Day" vermuten ließ. In den darauffolgenden Stunden präsentierten die Gründer:innen und CEOs von PlaySimple, InnoGames, Ninja Kiwi, Kongregate und Hutch ihre jeweiligen Unternehmen sowie ihren Beitrag zur MTG-Familie.

Shaun Rutland von Hutch in London war zugleich auch Gastgebers des ersten MTG Game Makers Day, der, wie zu hören war, kein einmaliges Event bleiben soll. Geplant ist auch, dass man sich beim nächsten Mal an einem anderen der global verteilten MTG-Standorte zusammenfindet. Und für Gäste, die nicht anreisen konnte, gab und gibt es den durchaus umfassenden Einblick in die Geschäftstätigkeiten der Gruppe sowie der einzelnen Firmen als Stream bzw. als Aufzeichnung.

Zwischen den zahlreichen und von Wachstum geprägten Zahlen wurde vor allem die Vision der MTG deutlich, die CEO Maria Redin im Oktober im Interview mit GamesMarkt bereits erläutert hatte. Nach dem Verkauf der ESL und damit des E-Sport-Geschäfts sei man eine reine Games-Unternehmensgruppe, die zum besten Ort für Game-Entrepreneure weltweit werden will. Das schließe anorganisches Wachstum ebenso ein wie organisches Wachstum ein.

MTG selbst beschreibt sich als "Village" als Dorf und zielt dabei auf typischen, positiven Eigenschaften ländlicher Gemeinschaften ab. Man kennt sich, man vertraut sich, man hilft sich. Letzteres passiert auch in Form der sogenannten Flow Plattform, einer Reihe von Tools, die allen Beteiligten zur Verfügung stehen und in die auch das Wissen aller angeschlossenen Firmen einfließt. Die Hamburger InnoGames, einst erste Gamestochter von MTG, gibt hier beispielsweise die Jahre-lange Erfahrung im Bereich Business Intelligence und Analytics weiter. Die indische PlaySimple ist in der Gruppe führend bei Cross-Promotion und Ad-monetization und steuert unter anderem diesen Themenkomplex bei.

Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist natürlich Wachstum, für sich, die Gruppe, aber auch die Spieler:innen und Spiele. Und dazu sei man auf der Suche nach weiteren Nachbar:innen, damit das MTG Village wachsen und gedeihen kann, wenn auch nicht zur unpersönlichen Großstadt.