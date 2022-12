Mercedes-Benz und SK Gaming präsentieren Kleinkollektion von Saul Nash

Mode trifft auf E-Sport. Unter diesem Motto hat Mercedes-Benz, langjähriger Partner und Sponsor des Kölner E-Sport-Teams SK Gaming, die E-Sport-Organisation im Rahmen eines Events gefeiert. Das Event fand anlässlich des 25-jährigen Bestehens von SK Gaming statt. Passend dazu ließ Mercedes-Benz vom britischen Modedesigner und Choreografen Saul Nash eine Kleinkollektion entwerfen lassen. Sie besteht aus einer schwarzen Sportjacke sowie eines langärmeligen Kompressionshirts, das ebenfalls die Grundfarbe schwarz hat. Beide Bekleidungsstücke sind in der für SK Gaming typischen Farbwelt gestaltet und mit den Logos von SK Gaming und Mercedes-Benz versehen. Die limitierten Sondereditionen sind ab sofort bestellbar.

"Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an unseren langjährigen Partner SK Gaming zum 25-jährigen Jubiläum. Jede Zusammenarbeit gewinnt durch neue Impulse und umso mehr freuen wir uns, dass uns gemeinsam mit Saul Nash eine neue Verbindung der Mode- und Esports-Welt gelungen ist", so Julia Hofmann, Head of Brand Collaborations and Branded Entertainment Mercedes-Benz AG. "Mit der exklusiven Kollektion wollen wir über Esports-Enthusiasten hinaus auch unsere Kunden und Fans ansprechen, die auf einen aktiven Lebensstil Wert legen, der im Alltag funktional ist und gleichzeitig eine moderne Ästhetik ausstrahlt."