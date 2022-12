Steigt Netflix ins AAA-Publishing ein?

Blockbuster-Games entstehen selten über Nacht. Entsprechend Vorlauf haben Produktionen, die gezielt den High-end-Gaming-Markt ansprechen, und entsprechend schwer haben es Hersteller, die den Einstieg unerkannt vorbereiten. So ergeht es derzeit auch Netflix. Auf den Job-Seiten des Videostreaming-Dienstes sind eine Reihe von Stellenausschreibungen aufgetaucht, die den Einstieg ins Triple-A-Gamesgeschäft nahelegen.

Gesucht werden am Standort Los Angeles für das Netflix Games Studios Kandidaten für die Stellen Game Director, Technical Director sowie Art Director. In allen drei Ausschreibungen ist von einem neuen AAA-Game basierend auf der Unreal Engine die Rede. Man wolle ein kleines, aber ambitioniertes Kreativteam zusammenstellen, was bei der Umsetzung die Zusammenarbeit mit externen Partnerfirmen nahelegt. Neben diesen drei Positionen ist am gleichen Standort auch eine Stelle als Lead Engineer vakant, die für die Entwicklung eines neuen Third-Person-Rollenspiels gesucht wird. Ob es sich dabei um das in den anderen Ausschreibungen genannte Triple-A-Game handelt, ist nicht bekannt. In jedem Fall deuten die Stellenanzeigen an, die weitere Ausschreibungen für das Game-Operation-Team von Netflix in Los Gatos ergänzen, dass Netflix sein Engagement im Spielebereich weiter ausbauen wird. Bislang ist der Videostreaming-Dienst vor allem im Bereich Mobile Games aktiv und bietet seinen Abonnent:innen kostenlos eine steigende Zahl intern entwickelter, aber auch von Partnern bereitgestellte Games an.