"The Witcher 3"-Soundtrack toppt deutschen Spotify-Gaming-Jahresrückblick

Mit Beginn der Adventszeit zieht eine zunehmende Zahl an Plattform Bilanz, so auch der Musikdienst Spotify. Und der hält im Rahmen von "Wrapped" wie in den Vorjahren sogar einen speziellen Gaming-Rückblick auch für Deutschland parat. Darin blickt Spotify sowohl auf die meistgehörten Spielesoundtracks, aber auch auf Songs, Künstler:innen und Podcasts, die über die Apps auf den Xbox- und PlayStation-Konsolen aufgerufen wurden, also von der dedizierten Gaming-Zielgruppe.

Bei den Soundtracks stehen nach wie vor Klassiker hoch im Kurs. Der meistgehörte Soundtrack war der von "The Witcher 3: Wild Hunt", der die Soundtracks von"The Elder Scrolls V: Skyrim" und von "Doom" auf die Plätze verwies.

Weniger Games-spezifisch sind die Top-Listen nach Songs und Künstler:innen, die von den Spieler:innen der Xbox- und PlayStation-Konsolen angesteuert wurden. Hier liegt Rapper Luciano vorne, und zwar sowohl als Künstler, als auch mit dem Song "Beautiful Girl". Besonders spannend war in diesem Jahr auch die Auswertung der über Konsolen angesteuerten Podcasts. Dort landete"Hobbylos" von Rezo und Julien Bam auf Platz eins vor dem Spotify Original Podcast "Offline + Ehrlich" und "Kottbruder - GermanLetsPlay & Paluten". Bei dieser Chart zeigen sich auch große Unterschiede zur Gesamtliste für Deutschland. "Hobbylos" landete dort nur auf Rang drei.

Top-Gaming-Soundtracks auf Spotify in Deutschland:

The Witcher 3: Wild Hunt (Original Game Soundtrack) von Marcin Przyby?owicz The Elder Scrolls V: Skyrim: Original Game Soundtrack von Jeremy Soule Doom (Original Game Soundtrack) von Mick Gordon The Music of League of Legends Vol. 1 von League of Legends Cyberpunk 2077 - Original Score von Marcin Przyby?owicz The Last of Us - Vol. 2 (Video Game Soundtrack) von Gustavo Santaolalla Hollow Knight (Original Soundtrack) von Christopher Larkin Divinity: Original Sin 2 von Borislav Slavov Ori and the Blind Forest von Gareth Coker Warsongs von League of Legends

Top-Künstler:innen auf Spielkonsolen (Xbox und Playstation) über die Spotify App in Deutschland:

Luciano Juice WRLD Bonez MC RAF Camora t-low Capital Bra XXXTENTACION Ufo361 Eminem Drake

Top-Songs auf Spielkonsolen (Xbox und Playstation) über die Spotify App in Deutschland:

Beautiful Girl von Luciano Heat Waves von Glass Animals Living Life, In The Night von Cheriimoya, Sierra Kidd Sehnsucht von Miksu / Macloud, t-low We Made It Miksu / Macloud, t-low Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends von Arcane, Imagine Dragons, JID, League of Legends 2055 von Sleepy Hallow INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) von Lil Nas X Close Eyes von DVRST MIDDLE OF THE NIGHT von Elley Duhé

Top-Podcast auf Spielkonsolen (Xbox und Playstation) über die Spotify App in Deutschland:

Hobbylos Offline + Ehrlich Kottbruder - GermanLetsPlay & Paluten Gemischtes Hack Chatgeflüster Dick & Doof Was denn?! Fest & Flauschig Anime Zitate Baywatch Berlin