Workshop der EVGS zu politischen Maßnahmen für die Gamesbranche

Am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, findet der 11. Workshop der European Video Games Society (EVGS) unter dem Titel "Policy actions for boosting the EU video games sector" online statt. Ziel der EVGS ist es, eine bessere Vernetzung zwischen Videospielbranche und der Legislative der Europäischen Union herzustellen, um mehr Expertise in den Gesetzgebungsprozess einzubringen. In regelmäßigen kostenlosen, frei verfügbaren Workshops setzt sich die EVGS daher mit der Branche zusammen.

Ziel des Workshops am 8. Dezember von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr ist es, bestehende und wünschenswerte Initiativen, wie politische Maßnahmen und Interventionen, zur Unterstützung und Förderung der Videospielindustrie zu identifizieren. Dabei sollen Beiträge von Interessenvertreter:innen aus der Branche gesammelt werden, um die Entwicklung politischer Empfehlungen auf EU-Ebene zu unterstützen. Während der Workshop darauf abzielt, wertvollen Input für die Forschung zu sammeln, soll er auch eine Gelegenheit bieten, die Zusammenarbeit zwischen EU und Videospielgemeinschaft zu stärken, indem er den Teilnehmer:innen die Möglichkeit gibt, ihre Meinung zu äußern, ihre Ansichten mitzuteilen und die Entwicklung zukünftiger politischer Maßnahmen für den Videospielsektor in Europa zu beeinflussen.

Anmeldungen zum Workshop sind unter diesem Link möglich.

Pascal Wagner