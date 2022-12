Games-Releases in Kalenderwoche 49 vom 05. bis 11. Dezember 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Hello Neighbor 2", "Dragon Quest Treasures" und "Chained Echos".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

06.12.2022 - "Cuphead" für PS4, Switch und Xbox One von Skybound / NBG

Das ebenso schwere wie kultige Shoot'em-Up erscheint auch als Box-Version. Die physische Standardfassung enthält die DLC-Erweiterung "The Delicious Last Course", sechs Cuphead-Sammelkarten, eine Cuphead-Club-Mitgliedskarte und ein Wendecover.

06.12.2022 - "Hello Neighbor 2" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Flashpoint Germany

Was hat der geheimnisvolle Mr. Peterson zu verheimlichen? Auf der Suche nach Antworten wird die gesamte Stadt zum Spielplatz. Der Kniff dabei: Die KI lernt mit jedem Versuch dazu, wie die Spieler:innen agieren.

06.12.2022 - "Kukoos: Lost Pets" für PS4 und Switch von astragon Entertainment

In diesem Plattformer stehen bis zu zwölf verschiedene Charaktere zur Auswahl, um Umgebungsrätsel zu lösen. Optional kann das Spiel auch im Multiplayer angegangen werden.

08.12.2022 - "Knights of Honor II: Sovereign" für PC von THQ Nordic

Stolze 18 Jahre nach dem ersten Teil darf man in diesem mittelalterlichen Echtzeit-Grand-Strategy-Spiel wieder um die Kontrolle Europas ringen. Reichtum, Eroberung, Intrigen, Handel und kriegerische Auseinandersetzungen sind nur einige der Zutaten.

08.12.2022 - "The House of the Dead Remake - Limidead Edition" für PS4 von astragon Entertainment

Bei diesem Titel handelt es sich um ein Remake des Klassikers von 1997. Der Rail-Shooter wurde angepasst und hat diverse moderne Neuerungen erhalten.

09.12.2022 - "Dragon Quest Treasures" für Switch von Square Enix

Die aus "Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals" bekannten Charaktere Erik und Mida erleben ihr eigenes Abenteuer. Auf der Suche nach Schätzen können sie sich mit den wilden Monstern verbünden und auf derselben Seite kämpfen.

Digital:

05.12.2022 - "Swordship" für PC, PS4, PS5 und Switch von Thunderful

"Swordship" dreht das Konzept eines Shoot'em-Ups um. Anstatt Gegner mit eigenen Geschossen zu treffen, müssen die Pilot:innen in diesem Spiel den Projektilen zu treibender Musik ausweichen.

06.12.2022 - "Hindsight" für PS4, PS5 und Xbox One/Series von Annapurna Interactive

Dieses Adventure wirft die Frage auf, was wäre, wenn alltägliche Objekte eigentlich Fenster in die Vergangenheit wären. Mit mehreren Zeitebenen auf dem Bildschirm werden verschiedene Erinnerungen erkundet.

06.12.2022 - "Dwarf Fortress" für PC von Kitfox Games

Die seit knapp 20 Jahren in Entwicklung befindliche Kolonie-Simulation "Dwarf Fortress" erscheint endlich als Vollversion, auch wenn das Spiel längst noch nicht alle geplanten Features umfasst. Dennoch gilt es als eine der tiefgründigsten und komplexesten Simulationen einer virtuellen Welt, bei der man auch schnell die karge Optik vergisst.

07.12.2022 - "Ixion" für PC von Kasedo Games

In dem selbst ernannten Strategie-Epos sucht man nach einem neuen Zuhause für die Menschheit. Dazu muss die Raumstation ausgebaut, Ressourcen im Weltraum gesammelt und die Forschung vorangetrieben. Doch es gilt auch oft schwierige Entscheidungen zu fällen.

07.12.2022 - "Zombie Cure Lab" für PC im Early Access von Aerosoft

Endlich müssen Zombies mal nicht getötet, sondern geheilt werden. In dem Spiel von Thera Bytes aus München muss ein Labor zur Entzombifizierung errichtet werden. Mit transformierten Zombies, genannt Humbies, sammelt man Ressourcen und erforscht neue Technologien. Ganz nebenbei kann ein Forschungsprojekt in der echten Welt unterstützt werden.

08.12.2022 - "Chained Echos" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Deck13 Spotlight

Der von klassischen JRPGs inspirierte Titel wurde von einem einzigen deutschen Entwickler realisiert. Das Spiel umfasst alle klassischen Elemente eines 16-Bit-Rollenspiels, darunter Magie, rundenbasierte Kämpfe, Luftschiffe und Mechs.

Adriano D'Adamo / Marcel Kleffmann