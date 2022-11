German Influencer Award wird im Dezember verliehen

Im Dezember wird der German Influencer Award in 20 Kategorien und vier Klassen verliehen, unter anderem auch Gaming. Der GIA beendete gestern die Bewertungsphase. Die Gewinner:innen werden auf der eigenen Webseite und Instagram bekanntgegeben.

Mitte Dezember wird der German Influencer Award (GIA) verliehen. Der Branchenpreis zeichnet die besten deutschsprachigen Influencer:innen des Jahres aus. Ein genauer Termin für den GIA.22 steht noch aus. Die Gewinner:innen werden auf der eigenen Webseite und Instagram bekanntgegeben. Die Bewertungsphase wurde gestern beendet. Dafür wurde der Instagram-Auftritt der jeweiligen Accounts bewertet.

Der GIA.22 umfasst 20 Kategorien und vier Klassen. Die Kategorien sind Gaming, Business, Comedy, Fitness, Food, Lifestyle, Art, Automotive, Beauty, DIY, Entertainment, Family, Fashion, LGBT, Music, Pets, Photography, Sport, Sustainability und Travel. Weiterhin wird neben dem "Creator of the Year" auch der "Rising Star" ausgezeichnet. Die vier Klassen des GIA.22 sind "Mega" für mehr als 1.000.000 Follower, "Macro" für mehr als 100.000 Follower, "Micro" für mehr als 10.000 Follower und "Nano" für mehr als 1.000 Follower. Die Nominierten sind noch nicht bekanntgegeben worden. Letztes Jahr wurden die Awards unter anderem an die Commerzbank, CERN, Porsche und die Süddeutsche Zeitung verliehen. Weiterhin werden auch Sonderpreise verliehen. Diese erhielten bisher Dieter Bohlen und Riccardo Simonetti.

