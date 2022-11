Studie: Sexismus im Studio kann Kaufentscheidung beeinflussen

Wie stehen Gamer:innen zu Frauenbildern und Sexismus im Gaming? Dieser Frage gingen congstar und Girls & Gaming in einer repräsentativen Studie nach. Sie zeigt, dass rund einem Drittel aller Spieler:innen diese Themen so wichtig sind, dass sie sich bis auf die Kaufentscheidung auswirken.

Welchen Zielgruppen ist Repräsentanz von Frauen in Games besonders wichtig und schlagen sich Berichte über Sexismus in Studios auf die Kauflaune der Konsument:innen nieder? Fragen wie diese stellten congstar und Girls & Gaming, eie Initiative von allyance und YouTube, im Rahmen einer repräsentativen Studie, die vom Marktforschungsunternehmen Civey erstellt wurde. Ende September befragte Civey 1000 Spielende, also Personen, die täglich oder mehrmals wöchentlich spielen. Die statistische Fehlerquote liegt zwischen 5,8 und 6,1 Prozent.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass die abgefragte Themen zwar einem signifikanten Teil der Gamer:innen-Zielgruppe wichtig ist, aber eben nicht der überwiegenden Mehrheit. So empfinden es 67 Prozent der Befragten nicht als problematisch, wenn weibliche Charaktere in Computer- und Videospielen deutlich seltener im Vordergrund stehen. 17 Prozent sind unentschieden und nur 16 Prozent stören sich daran.

Deutlich sensibler reagieren die Befragten beim Thema Sexismus. 28 Prozent gaben sogar an, dass Berichte über Sexismus beim produzierenden Studio ihre Kaufentscheidung beeinflussen. Allerdings zeigt sich hier ein durchaus deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern. Während 22 Prozent der männlichen Befragten sagten, dass entsprechende Sexismus-Berichte ihre Kaufentscheidung beeinflussen, waren es unter den weiblichen Befragten mit 38 Prozent fast doppelt so viele. Im Umkehrschluss zeigt sich auch, dass der Druck der Verbraucher:innen auf die Industrie größer sein könnte. Schließlich lassen sich 69 Prozent aller männlichen und immerhin noch 47 Prozent aller weiblichen Teilnehmenden an der Studie von Sexismus-Berichten nicht bei ihrer Kaufentscheidung beeinflussen.

Noch weniger wichtig für die Befragten ist Repräsentanz von nonbinären und nicht geschlechtsspezifische Figuren in Spielen. Lediglich acht Prozent finden eine diverse Darstellung wichtig. Auch hier zeigen sich laut der Studie mitunter starke Unterschiede von Gruppe zu Gruppe. So würden bei den 18- bis 29-Jährigen bereits 25 Prozent auf eine diverse Darstellung Wert legen. Und unter den Studierenden klettert der Wert auf immerhin 45 Prozent.

Die aktuelle Studie ist bereits die zweite Untersuchung, die congstar mit Unterstützenden erstellen ließ. Mitte 2021 veröffentlichte der Mobilfunkanbieter in Kooperation mit Gaming ohne Grenzen eine Untersuchung zum Thema Inklusion. Auch damals zeigten die Ergebnisse zwar erfreuliche Ansätze in der Zielgruppe, die jedoch mit deutlich "Luft nach oben" verbunden waren.