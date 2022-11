Bytro Labs testet Vier-Tage-Woche

Das Unternehmen Bytro Labs testet seit Anfang Oktober die Vier-Tage-Woche. Das Studio will damit eine nachhaltige Arbeitskultur kreieren und das eigene Wachstum vorantreiben.

Das Studio Bytro Labs testet seit dem 1. Oktober die Vier-Tage-Woche im eigenen Unternehmen aus. Das Unternehmen umfasst rund 80 Mitarbeitende. Die Testphase der Vier-Tage-Woche soll drei Monate dauern und den Angestellten die Möglichkeit bieten, ihren Arbeitsalltag flexibler und produktiver zu gestalten. Nach Ablauf der Testphase wird das Unternehmen auf eine Fünf-Tage-Woche zurückwechseln. Im zweiten Quartal 2023 soll aus den gewonnenen Erkenntnissen eine Entscheidung getroffen werden, wie Bytro Labs weiterverfahren wird.

Mit der Umstellung will Bytro Labs eine nachhaltige Arbeitskultur kreieren. Der Publisher erhofft sich dadurch, dass pro Tag 25 Prozent des Wochenpensums erledigt werden kann und die Arbeitsqualität verbessert wird. Zur Optimierung werden in Meetings nur wirklich benötigte Teammitglieder teilnehmen. Ablenkungen sollen minimiert werden, damit fokussierter gearbeitet werden kann. Weiterhin will Bytro Labs das Wachstum des Unternehmens vorantreiben und bis Ende 2023 20 neue Mitarbeiter:innen einstellen.

"Die flexible Vier-Tage-Woche, wie wir sie aktuell testen, soll die Motivation und Unabhängigkeit derjenigen Mitarbeitenden bestärken, die besonders zu unserem langfristigen Erfolg beitragen. Wenn sich jeder auf seinen Output und nicht auf seine Stunden konzentriert, können unsere Teams in kürzerer Zeit mehr leisten. Sollte unser Test hier einen nachhaltig positiven Effekt zeigen, wäre das ein großer Wettbewerbsvorteil für Bytro - und das macht das Experiment in jedem Fall wertvoll", so Tobias Kringe, Managing Director bei Bytro Labs.

Adriano D'Adamo