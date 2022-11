CD Projekt wird mehr auf transmediale Inhalte setzen

Der Erfolg des Animes "Cyberpunk Edgerunners" überzeugte CD Projekt, in Zukunft mehr auf transmediale Inhalte zu setzen. Die Serie kurbelte ebenfalls die Verkäufe von "Cyberpunk 2077" an.

CD Projekt wird in Zukunft mehr auf transmediale Inhalte setzen. Diese Entscheidung geht zurück auf den Erfolg von "Cyberpunk Edgerunners". Der Anime erschien im September auf der Streamingplattform Netflix und schaffte es in kürzester Zeit in die Top Ten in über 30 Ländern. Ebenfalls hat die Veröffentlichung dafür gesorgt, dass die Verkaufszahlen von "Cyberpunk 2077" angekurbelt wurden.

Bezüglich einer zweiten Staffel zu "Cyberpunk Edgerunners" sagte Micha? Nowakowski, CD Projekts SVP of Business Development: "Wir bestätigen keine konkreten Pläne für eine zweite Staffel von 'Edgerunners' oder irgendetwas Spezifisches. Wir haben Lust, mehr im transmedialen Bereich zu machen, also in linearer visueller Animation oder Live-Action, und diese Pläne haben sich nicht geändert, wenn wir also soweit sind, könnt ihr weitere Ankündigungen in dieser Hinsicht von uns erwarten".

Adriano D'Adamo