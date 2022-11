Plaion wird 50. Mitgliedsunternehmen der USK

Die USK hat einen Grund zu feiern. Mit Plaion hat USK.online ihr 50. Mitgliedsunternehmen gewonnen. Neben dem früher als Koch Media bekannten Unternehmen sind auch Publisher wie Electronic Arts und Nintendo Mitgliedsunternehmen der USK.online.

"Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein von 50 Mitgliedern bei USK.online erreicht zu haben. Im Hinblick auf das heutige Mediennutzungsverhalten, muss moderner und zukunftsfähiger Jugendmedienschutz ganzheitlich gedacht werden. Neben dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten geht es auch darum, ihre Teilhaberechte am digitalen Raum zu stärken. Mit USK.online unterstützen wir Spieleanbieter dabei, ihre Verantwortung für den Jugendschutz im Online-Bereich - etwa durch technischen Schutzmaßnahmen - wahrzunehmen und damit den Jugendschutz bereits bei der Entwicklung ihrer Angebote mitzudenken. Der stetige Zuwachs an Mitgliedern zeigt das klare Interesse der Games-Branche, an den aktuellen Jugendschutzfragen gemeinsam zu arbeiten. Das verdeutlicht, dass das System der regulierten Selbstregulierung funktioniert", so Elisabeth Secker, USK-Geschäftsführerin.

"Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen von inzwischen 50 Mitgliedern. Mit USK.online unterstützen wir Spieleanbieter:innen dabei, ein hohes Jugendschutz-Niveau sicherzustellen und somit spannende Angebote für alle Altersgruppen zu ermöglichen. Wir schätzen den engen Austausch sowohl mit unseren Mitgliedern als auch mit der Aufsicht und konnten an dieser Schnittstelle bereits viele sinnvolle Umsetzungen durchführen", sagte Lorenzo von Petersdorff, Legal Counsel und Leiter des Geschäftsbereichs USK.online.

Adriano D'Adamo