"Die Siedler: Neue Allianzen" von Ubisoft Düsseldorf erscheint am 17. Februar 2023

Schon am 17.Februar erscheint das neue Siedler-Spiel. "Die Siedler: Neue Allianzen" wird von Ubisoft Düsseldorf entwickelt und soll erst für PC, dann auf allen Konsolen und Amazon Luna erscheinen.

Es darf wieder gesiedelt werden: Ubisoft kündigt den nächsten Teil der Siedler-Reihe an. Am 17. Februar 2023 erscheint "Die Siedler: Neue Allianzen" von Ubisoft Düsseldorf für Ubisoft Connect und den Epic Game Store auf dem PC, Fassungen für PlayStation, Xbox, Switch und Amazon Luna sind ebenfalls in Entwicklung. Das Echtzeit-Aufbaustrategiespiel wird eine Einzelspielerkampagne, einen Herausforderungsmodus und die Möglichkeit für einzelne Scharmützel bieten.

Am 1. Dezember zeigt Ubisoft in einem Livestream ab 16:00 Uhr auf dem Twitch-Kanal erste Details. Er wird den Gefechtsmodus zeigen und von dem Creative Director Christian Hagedorn begleitet.

Pascal Wagner