App Store Awards für Handy Games und Synium Software

Sie sind so etwas wie der Ritterschlag in der Welt von iOS: die App Store Awards. Nun war es wieder so weit und der kalifornische Tech-Gigant Apple hat insgesamt 16 Apps und Spiele mit den App Store Awards 2022 ausgezeichnet. "Es ist eine Ehre, die Leistungen der diesjährigen App Store Award Gewinner:innen zu würdigen, die uns neue Erfahrungen mit Apps im Jahr 2022 mit frischen, durchdachten und echten Perspektiven gebracht haben", so Tim Cook, CEO von Apple. "Von autodidaktischen, unabhängigen Programmierer:innen bis hin zu internationalen Teams, die den ganzen Globus umspannen, haben diese Entwickler:innen einen tiefgreifenden Einfluss, der zeigt, in welcher Art und Weise Apps und Spiele die Kultur weiterhin vorantreiben und einen Einfluss auf unsere Communitys und unser Leben hinterlassen."

Insgesamt wurden fünf Apps (Non-Game) und sechs Spiele ausgezeichnet. Unter den Gewinner:innen, die aus allen Teilen der Welt kommen, finden sich in diesem Jahr auch zwei deutsche Firmen. So gewann Handy Games aus Giebelstadt mit "El Hijo" die Kategorie Apple TV Spiel des Jahres. Und die Mainzer Firma Synium Software entschied mit "MacStammbaum 10" die Kategorie Mac App des Jahres für sich.

Neben den besten Apps und Spielen auf Apple Geräten wählten die App Store Redakteur:innen auch fünf Gewinner:innen in der Kategorie "Kultureller Einfluss" aus. Diese Auszeichnungen gingen vorrangig an US-Initiativen, berücksichtigt wurde aber auch die von Arte veröffentlichte Experience "Inua - A Story in Ice and Time" des französischen Studios The Pixel Hunt.

Gewinner:innen der App Store Awards 2022

Apps:

iPhone App des Jahres: BeReal von BeReal. iPad App des Jahres: GoodNotes 5 von Time Base Technology Limited. Mac App des Jahres: MacStammbaum 10 von Synium Software GmbH. Apple TV App des Jahres: ViX von TelevisaUnivision Interactive, Inc. Apple Watch App des Jahres: Gentler Streak Workout Tracker von Gentler Stories LLC.

Spiele

iPhone Spiel des Jahres: Apex Legends Mobile von Electronic Arts. iPad Spiel des Jahres: Moncage von X.D. Network Inc. Mac Spiel des Jahres: Inscryption von Devolver. Apple TV Spiel des Jahres: El Hijo von HandyGames. Apple Arcade Spiel des Jahres: Wylde Flowers von Studio Drydock Pty Ltd. Spiel des Jahres in China: League of Legends Esports Manager von Tencent.

Gewinner:innen in der Kategorie "Kultureller Einfluss":

How We Feel von The How We Feel Project, Inc. Dot's Home von Rise-Home Stories Project Locket Widget von Locket Labs, Inc. Waterllama von Vitalii MogylevetsInua - A Story in Ice and Time von ARTE Experience