Freaks 4U und Rocket Beans sagen Gamevasion für 2022 ab

Die Dreamhack 2022 muss auf eine Attraktion verzichten: Die Gamevasion, die nach zwei Ausgaben in Köln in diesem Jahr nicht auf der gamescom, sondern auf der Dreamhack in Hannover geplant war, entfällt. Dies gaben die Organisator:innen von Freaks 4U und Rocket Beans Entertainment per Social Media bekannt.

Man habe bis zur letzten Minute gekämpft, um das Event doch noch umsetzen zu können. Leider ließen die äußeren Umstände es jedoch nicht zu. "Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt, wie sich die Gamevasion in kleinerem Umfang durchführen ließe, aber am Ende mussten wir zu dem Schluss kommen, dass es dann nicht mehr das Event wäre, das ihr und wir in den letzten zwei Jahren abgefeiert haben" heißt es seitens der Veranstaltenden.

Für die Besucher:innen vor Ort ändert sich jedoch nur teilweise etwas. Viele der Streamer:innen und Influencer:innen, die an der Gamevasion teilnehmen wollten, werden auch so in Hannover sein, darunter Hänno, Maxim und Johnny. Und für 2023 wollen Freaks 4U und Rocket Beans definitiv erneut eine Gamevasion auf die Beine stellen. Schließlich stehe es im Duell Hamburg gegen Spandau immer noch unentschieden.