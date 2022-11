Gamecity Hamburg vergibt "Road to Hamburg Games Conference"-Stipendien

Die Hamburg Games Conference 2023 zum Thema "Invest in Games" findet am 1. und 2. März in der Elbmetropole statt. Nun eröffnen Gamecity Hamburg ihr "Road to"-Programm, bei dem kostenlose Showcase-Spots auf dem Event an Publisher und Development Studios aus Hamburg vergeben werden. Die Spots beinhalten zwei Exhibitor-Einlasspässe, ein USK-Clearing des Messeauftritts und einen Social-Media-Post der Gamecity Hamburg, der den Spot bewirbt.

Interessierte Teams oder Solo-Devs können sich bis zum 30. Januar 2023 über ein Kontaktformular bewerben. Einreichungsfähig ist jede Firma, die ihr Hauptquartier oder einen Zweigsitz in Hamburg hat.

Pascal Wagner