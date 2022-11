Omdia: PSVR2 pusht VR-Markt, wird aber kein Gamechanger

Unternehmen

Das Marktvolumen für Consumer-VR-Produkte wird von 6,9 Mrd. Dollar in 2022 auf 20 Mrd. Dollar im Jahr 2027 steigen, so Omdia in einer aktuellen Prognose. 2023 soll Sony PlayStation VR2 neue Impulse setzen, zum Massenmarkt-Phänomen wird sie - wie der Consumer-VR-Markt an sich - jedoch nicht.