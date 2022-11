Final Boss Conference mit Metaverse- und Crypto-Track

In die Final Boss Conference ist ein Summit mit dem Themenkomplex Metaverse, NFT, Web3, Crypto, Blockchain und Co. integriert worden, der von Christian Schiffer moderiert wird. Die Gamedev- und Business-Konferenz findet am 8. und 9. Februar 2023 vor dem #G4L Gaming Festival in Düsseldorf statt.

Die Düsseldorfer Gaming Eventagentur und Consultingfirma Mega Geeks erweitert die Final Boss Conference mit einem integrierten Summit zum Themenkomplex Metaverse, NFT, Web3, Crypto und Blockchain. Alex Ziska, Geschäftsführender Gesellschafter der Mega Geeks und gleichzeitig für das Programm verantwortlicher Konferenzdirektor, konnte für den Bereich unter anderem Befürworterin Christiane Stein und Gegner Jürgen "tante" Geuter gewinnen. Auch Tech-Journalist Thomas Riedel hat sich angekündigt. Für die Moderation konnte Christian Schiffer gewonnen werden, Gründer des Wasted-Magazins und Head of Netzwelt des BR.

Ziska: "Ziel des Summit ist es, Entscheidern zu helfen, nach der Teilnahme zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden und somit die richtigen Business-Entscheidungen zu treffen, wenn es um Metaverse, Web3, NFTs und Co. geht. Damit bieten wir einen unglaublichen Mehrwert! Denn das Thema polarisiert nach wie vor. Christian Schiffer wird nach Vorbild von Frank Plasberg Befürworter, Gegner und differenzierte Stimmen zu Wort kommen lassen, so dass eine ganzheitliche Betrachtung des Themenkomplexes den Teilnehmern zu Durchblick und Verständnis verhilft. Entgegen Diskussionen auf Social Media, wird auf dem Summit mit dem Titel "What's the game with Metaverse ? Web3 ? NFT ? Crypto?" unaufgeregt, sachlich und fachlich miteinander diskutiert."

Mit StepStone als Platinum-Sponsor und dem Vivid Magazin als Medienpartner sind weitere Partner an Bord gekommen. "Unseren neuen Partnern bin ich für ihre Unterstützung über alles dankbar. Selbstredend, werde ich alles daranlegen, dass unsere Konferenz ein voller Erfolg für alle Teilnehmenden, alle Partner und die Standorte Düsseldorf und NRW wird, um so die längst überfälligen Brücken zwischen Games-Branche und klassischer Industrie und Wirtschaft zu bauen", so Ziska. Hiermit meint Ziska, dass verstärkt Gamestechnologien und Know-How in anderen Wirtschaftsbereichen eingesetzt werden, zum Beispiel digitale Zwillinge oder Gamification.

Final Boss ist der B2B-Teil von #G4L. Die Konferenz findet am 8. und 9. Februar 2023 im CCD Congress Center Düsseldorf statt. Das #G4L Gaming Festival 2023 ist für den 10. bis 12. Februar 2023 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf geplant. Es werden bis zu 1.500 B2B-Konferenzgäste und 45.000 Consumer-Festivalbesucher erwartet. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich, Aussteller können sich noch bis Mitte Dezember anmelden. Erster Speaker:innen stehen bereits fest (zur Website).

Marcel Kleffmann