GameStop und THQ Nordic kooperieren für Comic-Con-Stand

Retailer GameStop und THQ Nordic kooperieren für einen Stand auf der Comic Con Germany am 3. und 4. Dezember in Dortmund. Die Demos für "Outcast 2", das neue "Spongebob"-Spiel und "AEW: Fight Forever" werden dort spielbar sein.

Auf der German Comic Con Dortmund, die am 3. und 4. Dezember stattfindet, wird Gaming-Retailer GameStop mit einem Stand vertreten sein. Im Zuge der Messepräsenz in den Westfalenhallen geht GameStop zudem eine Kooperation mit Embracer-Tochter und Wiener Publisher THQ Nordic ein. Auf dem Stand können Demos dreier noch unveröffentlicher Spiele des Publishers angespielt werden, nämlich "Outcast 2", "Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake" und "AEW: Fight Forever". DIe Demos sind mit einer Rabattaktion verbunden, bei dem Kund:innen gegen einen Rabatt von fünf Euro die Spiele direkt vorbestellen können.

Zudem kooperieren GameStop und der französische Anime-Figurenhersteller Abysse mit einer Ausstellung am Stand.

Pascal Wagner