Sony Music will mit upday eine Brücke zwischen Musik und Gaming bauen

Sony Music und die einst von Samsung und Axel Springer als Newskanal für Nutzer:innen der Mobiltelefone des koreanischen Konzerns lancierte Plattform upday haben eine Kooperation vereinbart. Unterm Strich geht es dabei um eine Art virtuelles Signing: Sony Music will fortan Songs für den Charakter Jaxon produzieren. Bei Jaxon wiederum handelt es sich um einen auch als eigenständige App verfügbaren Kanal mit auf die Generation Z zugeschnittenen Multimedia-Inhalten aus den Welten der Gamer:innen und Streamer:innen, einem Schwerpunkt im Bereich E-Sport und mit dem virtuellen Influencer Jaxon als Gesicht dazu.

Ein erster Titel ist bereits seit dem 25. November 2022 verfügbar: Bei dem Song "Lollipop" handelt es sich um eine Kollaboration des nun unter dem Namen Jaxon MVP - für Most Valuable Player - geführten virtuellen Acts mit Graham Candy. Sony Music vermarktet die Songs des Charakters Jaxon über das Label RCA. Ziel der neuen Partnerschaft sei es, die Welt des Gamings und die Musikwelt näher zusammenzubringen.

"Das Projekt gibt uns die Möglichkeit, unsere Leidenschaft für Musik einzubringen und neue Bereiche in der Vermarktung zu erschließen", sagt Christian Raab, Head of A&R Ariola & RCA von Sony Music, zu der Kooperation. Die Zusammenarbeit mit Jaxon, den Raab als einen "beliebten Avatar der Generation Z" beschreibt, ermögliche es dem Musikunternehmen, sich dieser Generation weiter zu nähern. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit upday Jaxon zu entwickeln und weitere große Schritte in der digitalen Welt zu machen. Graham Candy für diesen ersten Auftakt an Bord zu haben, ist mir zudem eine besondere Freude."

Bei upday meint derweil Chief Product Officer Aneta Nowobilska, dass man mit Jaxon "ein internationales und massentaugliches Content-Angebot für junge Leute geschaffen" habe: "Jaxon als Persona und Künstler soll die Interessen und Leidenschaften der Generation Z, unter anderem Gaming, Musik und Fashion, verkörpern."

Text: Knut Schlinger