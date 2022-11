FFF fördert drei XR-Projekte mit 125.000 Euro

Mit einer Förderung in Höhe von 65.000 Euro erhielt die Münchner Usaneers die größte Einzelförderung bei der aktuellen Runde im Bereich Extended Realities (XR) des FFF Bayern. Usaneers hatte einen Antrag zur Produktionsförderung des Projekts "VR-B.E.S.T.: VR-Training "Oszilloskop" gestellt. Dabei handelt es sich um ein Lern- und Trainingsprogramm zur Oszilloskopbedienung für den Schulunterricht.

Bei der Vergabesitzung vom 24. November wurden zudem jeweils 30.000 Euro als Projektentwicklungsförderung für die Soundexperience "City Songs" der Münchner Sofilab sowie die Smartphone-App "Green Thumbs Up" von K5 Factory, ebenfalls München, bewilligt.

Insgesamt hat der FFF Bayern in diesem Jahr XR-Projekte somit mit 620.000 Euro unterstützt. Bereits im Juni waren insgesamt sieben Projekte mit kumuliert 495.000 Euro bedacht worden. Die XR-Förderung hatte Bayern erst 2020 gestartet. "Mit VR kann man interaktiv neue Welten entdecken und erfahren. Diese Art der Wissensvermittlung lässt sich auch hervorragend zu Lehrzwecken einsetzen -wie im jetzt geförderten VR Projekt Oszilloskop. Mit diesem virtuellen Lern- und Trainingsprogramm für den Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler über eine spannende Spielhandlung den Umgang mit einem wichtigen Messgerät. Durch die Förderung solcher Entwicklungen bringen wir nicht nur die digitale Bildung voran. Wir stärken auch diese wichtige Zukunftsbranche in Bayern", so Judith Gerlach, die als Bayerns Digitalministerin auch Aufsichtsratsvorsitzende des FFF Bayern ist.