Goodgame Studios überzeugt international mit "BitLife"

Die textbasierte Lebenssimulation "BitLife" ist ein großer Erfolg fürGoodgame. Via Pressemitteilung informiert das Hamburger Unternehmen, dass sie innerhalb eines Jahres eine zweistellige Millionenzahl an Spieler:innen erreicht hätten. Konkrete Nutzerzahlen verschweigt das Unternehmen zwar, liefert aber immerhin In-Game-Metriken. So wurden in den letzten zwölf Monaten auf iOS- und Android-Smartphones über 72 Millionen virtuelle Leben durchgespielt. "Die durchschnittliche Lebenserwartung der Avatare beträgt dabei 48 Jahre und das bislang erreichte Höchstalter liegt bei 124 Jahren. Im gleichen Zeitraum hat die Community mehr als 6.800 Challenges gespielt und dabei über 600.000 Aufgaben im Spiel gelöst".

"Als wir im letzten Jahr die gruppenübergreifende Partnerschaft mit unserem Schwesterunternehmen Candywriter eingegangen sind, waren wir bereits von einem internationalen Erfolg überzeugt und sehen nach nun knapp über zwölf Monaten die eingeschlagene Strategie als Bestätigung unserer nachhaltigen Spielentwicklung bei Goodgame Studios", so Oleg Rößger, CEO bei Goodgame Studios. "Die internationalen Versionen von BitLife haben zum überragenden Erfolg des Portfolios von Goodgame Studios beigetragen und die Spielaktivität der Community zeigt auch eine hervorragende Symbiose zwischen unserem Produkt und den sozialen Medien, so dass sich unter anderem auf den portugiesischsprachigen TikTok- und Instagram-Kanälen mittlerweile mehr als 100.000 Fans versammelt haben."

Goodgame Studios veröffentlicht die internationale Version des Spiels in Kooperation mit der Stillfront-Group-Schwester Candywriter und erzielt damit ein "starkes organisches Wachstum". Der Erfolg der internationalen Version wird auf eine voll integrierte und geografisch abgestimmte Marketingstrategie zurückgeführt - sowie auf die lokale Produktentwicklung für jede einzelne Region. Dazu gehören strategische Influencer-Kooperationen mit Gnu in Deutschland oder Jazzghost in Brasilien, deren Leben als Influencer innerhalb von "BitLife" als Challenge nachgespielt werden kann. Die Kampagnen mit Fokus auf TikTok und Instagram beinhalten unter anderem tagesaktuellen Video-Content mit über tausenden Stunden an Material.

Marcel Kleffmann