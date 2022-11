Games-Releases in Kalenderwoche 48 vom 28. November bis 04. Dezember 2022

Produkt

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "The Callisto Protocol", "Need for Speed Unbound" und "World of Warcraft: Dragonflight".