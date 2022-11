Game Wave Festival und Nordic Game Discovery Contest 28.-29.11. in Tallinn

Das Game Wave Festival von Nordic Game und dem Latvian Technological Center findet am 28.11. und 29.11. hybrid in Estlands Hauptstadt Tallinn statt. Nun kündigten die Veranstalter an, dass die dort stattfindenden Nordic Game Discovery Contest Grand Finals am 28.11. kostenlos online gestreamt werden. Die Finals können um 18:00 Uhr deutscher Zeit über die Kanäle von Nordic Games und dem Game Wave Festival gestreamt werden. Der Discovery Contest ist ein Live Pitch Event vor Publikum, bei dem Gamesprojekte Publishern und Investor:innen vorgestellt werden.

Das Game Wave Festival verbindet die Ankündigung mit einer Rabattaktion zum Black Friday. Das kompakte Event hält Panels, Workshops und Diskussionen mit über 35 Speaker:innen, anders als bei anderen großen Businessevents können hier jedoch One-on-One-Sessions mit einzelnen Industrie-Veteran:innen gebucht werden. Die auf den nord- und nordosteuropäischen Raum fokussierte Panelaufstellung kann hier eingesehen werden.

Pascal Wagner