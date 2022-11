BMWK fördert 16 Gamesprojekte mit fast sechs Millionen Euro

Games

Im November 2022 sind 16 weitere Gamesprojekte vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert worden. Fast sechs Millionen Euro gehen an große und kleine Spielevorhaben kreuz und quer in Deutschland. Fast eine Million Euro gehen an Legendary Play aus Berlin für "Esports Heroes". Don VS Dodo aus Garching sind mit 917.765 Euro für "Industry Giant 4.0" dabei.