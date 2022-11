Trelleborg gewinnt Weltmeisterschaft in der Farming Simulator League

Das E-Sport-Team Trelleborg gewinnt die Weltmeisterschaft der vierten Saison in der Farming Simulator League. Das favorisierte Team setzte sich beim Finale in der deutschen Niederlassung von Giants Software gegen die Kontrahenten durch.

Trelleborg ist das Siegerteam der Farming Simulator League - Season 4. Das Team gewann die von Giants Software veranstaltete FSL-Weltmeisterschaft mit den besten acht Teams in seiner Niederlassung in Erlangen. Mit fünf Turniersiegen in der aktuellen Saison und als amtierender Weltmeister der zweiten und dritten Saison war Trelleborg schon vor Turnierstart der Titelfavorit. Als Gesamtbelohnung für die vierte FSL-Saison erzielte das Team Trelleborg einen Anteil von 42.000 Euro aus dem Gesamtpreispool von 100.000 Euro.

"Lukas Thiemann alias Wühler und seine vier Teamkameraden starteten mit großem Selbstvertrauen, zwei Auswechselspielern und je nach Situation anpassbaren Strategien. Trelleborgs Siegesserie war nicht makellos, denn New Holland und Valtra entschieden zumindest jeweils eine Runde ihrer Best of 5 bzw. Best of 3 Matches für sich. An Trelleborgs Gesamtsieg änderte dies nichts und nach 16 Turnierstunden am vergangenen Wochenende krönten sie sich zum Weltmeister", fasst Giants Software zusammen.

"Es war ein Riesenspaß - das einzige Vor-Ort-Event in dieser Saison war ein würdiger Rahmen für diese Weltmeisterschaft", resümiert Claas Eilermann, Event & Esports Manager bei Giants Software. "Herzlichen Glückwunsch an das Team Trelleborg für den wohlverdienten Sieg! Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer, Sponsoren und Partner für diesen spannenden Abschluss der vierten Saison. Unsere Vorbereitungen für die Zukunft des Farming E-Sports beginnen jetzt!" Die nächsten Schritte im landwirtschaftlichen E-Sport-Universum werden 2023 enthüllt.

Der E-Sport-Spielmodus basiert auf der PC-Version des "Landwirtschafts-Simulator 19" und erfordert Teamwork, um Weizen zu ernten, Ballen zu produzieren und diese möglichst schnell in der eigenen Scheune abzuliefern.

Marcel Kleffmann